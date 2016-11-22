Представители стран ТТП прокомментировали намерение Д.Трампа выйти из соглашения

"ТТП без участия США не будет иметь смысла. Это нарушило бы весь баланс взаимных выгод от этого документа. Поэтому новые переговоры невозможны", - сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Отреагировал на заявление новоизбранного президента США и премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл.

"Господин Трамп и новый Конгресс могут принимать те решения, которые, по их мнению, в интересах Америки. Но могу сказать, что с точки зрения Австралии, более широкий доступ австралийского экспорта на эти огромные рынки однозначно в наших интересах. Это означает рост количества и качества рабочих мест и в целом рост экономики", - заявил он.

Как сообщал УНН, Д.Трамп планирует в первый день после инаугурации начать выход из ТТП.