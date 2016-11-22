Представники країн ТТП прокоментували намір Д.Трампа вийти з угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Заяву новообраного президента США Дональда Трампа про намір вийти з угоди по транстихоокеанському партнерству (ТТП) прокоментували по той бік океану, повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
“ТТП без участі США не матиме сенсу. Це порушило б весь баланс взаємних вигод від цього документа. Тому нові перемовини неможливі”, — сказав прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе.
Відреагував на заяву новообраного президента США і прем‘єр-міністр Австралії Малькольм Тернбулл.
“Пан Трамп та новий Конгрес можуть ухвалювати ті рішення, які, на їхню думку, в інтересах Америки. Але можу сказати, що з точки зору Австралії, ширший доступ австралійського експорту на ці величезні ринки однозначно в наших інтересах. Це означає зростання кількості і якості робочих місць і загалом зростання економіки”, — заявив він.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп планує у перший день після інавгурації почати вихід з ТТП.