Представитель "Динамо" признан лучшим футболистом марта в УПЛ

В голосовании принимали участие победители номинации “Лучший игрок тура” (в марте: 22 тур — Виктор Цыганков (“Динамо”), 23 тур — Феррейра (“Шахтер”), 24 тур — Виктор Цыганков (“Динамо”), 25 тур — Николай Шапаренко (“Динамо”), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение мартовских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Хорхе Карраскаль (“Карпаты”), Марлос (“Шахтер”), Андрей Лунин (“Заря”), Орест Кузык (“Сталь”), Станислав Кулиш (“Верес”).

Цыганков торжествовал в номинации, получив 46 голосов от болельщиков. 15 процентов отстал Карраскаль. Тройку лучших замкнул Шапаренко — 10.

Как сообщал УНН, Цыганков повторил бомбардирский достижения чемпионатов Украины.