Представника "Динамо" визнано кращим футболістом березня в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою, переможцем березня місяця став півзахисник “Динамо” Віктор Циганков, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
У голосуванні брали участь переможці номінації “Найкращий гравець туру” (у березні: 22 тур — Віктор Циганков (“Динамо”), 23 тур — Факундо Феррейра (“Шахтар”), 24 тур — Віктор Циганков (“Динамо”), 25 тур — Микола Шапаренко (“Динамо”), а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж березневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Хорхе Карраскаль (“Карпати”), Марлос (“Шахтар”), Андрій Лунін (“Зоря”), Орест Кузик (“Сталь”), Станіслав Куліш (“Верес”).
Циганков тріумфував в номінації, отримавши 46 голосів від уболівальників. На 15 відсотків відстав Карраскаль. Трійку кращих замкнув Шапаренко — 10.
Як повідомляв УНН, Циганков повторив бомбардирське досягнення чемпіонатів України.