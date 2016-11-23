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Представитель РФ обвинил Украину в «водной блокаде" Крыма

Киев • УНН

 • 26511 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. На заседании Совета Безопасности ООН на тему “Вода и мир и безопасность”, представитель Российской Федерации Петр Ильичев обвинил Киев в “водной блокаде” Крымского полуострова, а также сказал, что украинская власть ограничивает доступ людей к воде на востоке Украины. В ответ представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что для решения вопроса водоснабжения надо приступить к “деоккупации” полуострова, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООН.

Представитель РФ обвинил Украину в «водной блокаде" Крыма

“Народ российского Крыма вряд ли забудет, как в апреле 2014 года Киев отдал приказ перекрыть шлюзы Северо-Крымского канала („Днепр-Крым“), обеспечивавшего на тот момент до 85 процентов потребностей около двух миллионов жителей в пресной воде”, — заявил на заседании Совета Безопасности представитель Российской Федерации Петр Ильичев.

Представитель России сказал, что такие действия украинских властей подрывают права человека и целый ряд международных гуманитарных норм. Он также сообщил, что трудности с доступом к воде испытывают и многие жители на востоке Украины.

“Ограниченный доступ к воде в результате повреждений инфраструктуры, вызванных боевыми действиями, называется одной из основных гуманитарных проблем в “Луганской народной республике”, — заявил представитель России.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сказал, что “выступление российской делегации подтверждает неспособность российских оккупационных властей обеспечить в какой-либо удовлетворительной мере основные нужды местного населения”.

“Территория Автономной Республики Крым по-прежнему оккупирована Российской Федерацией. Согласно международному праву, оккупирующая держава несет всю ответственность за последствия своих противоправных действий”, — заявил Владимир Ельченко.

“Вместо того, чтобы осознать, что они совершили незаконные действия, и постараться исправить то, что они нарушили, с российской стороны предпринимаются попытки использовать вопрос о поставках воды в Крым в качестве инструмента пропаганды”, — заявил Постоянный представитель Украины. Он посоветовал прекратить использовать скудные водные ресурсы Крыма для удовлетворения потребностей расширяющейся военной инфраструктуры и растущего числа российского военного персонала на полуострове.

“Следующим логичным шагом было бы начало деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, что способствовало бы позитивному решению вопроса водоснабжения”, — добавил Владимир Ельченко.

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