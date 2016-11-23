Представник РФ звинуватив Україну у "водній блокаді" Криму

“Народ російського Криму навряд чи забуде, як в квітні 2014 років Київ віддав наказ перекрити шлюзи Північно-Кримського каналу („Дніпро-Крим“), що забезпечував на той момент до 85% потреб близько двох мільйонів жителів в прісній воді,” — заявив П.Іллічов.

Представник Росії сказав, що такі дії української влади підривають права людини і цілий ряд міжнародних гуманітарних норм. Він також повідомив, що труднощі з доступом до води відчувають і багато жителів на сході України.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко сказав, що “виступ російської делегації підтверджує нездатність російської окупаційної влади забезпечити в будь-якої задовільною мірою основні потреби місцевого населення”.

“Територія Автономної Республіки Крим як і раніше окупована Російською Федерацією. Згідно з міжнародним правом, окупуюча держава несе всю відповідальність за наслідки своїх протиправних дій,” — заявив В.Єльченко.

“Замість того, щоб усвідомити, що вони зробили незаконні дії, і постаратися виправити те, що вони порушили, з російської сторони робляться спроби використовувати питання про постачання води до Криму в якості інструменту пропаганди,”- заявив Постійний представник України.

“Наступним логічним кроком було б початок деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, що сприяло б позитивному вирішенню питання водопостачання,” — додав В.Єльченко.