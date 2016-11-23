Представник РФ звинуватив Україну у "водній блокаді" Криму

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 13447 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 112016 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 115838 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 116661 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 117108 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 122726 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 182193 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76307 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163622 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 114426 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 29622 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 28468 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 38132 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 32194 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 21716 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 1192 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 22283 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 32755 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 112017 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 182193 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 8202 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 105235 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 107077 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 51026 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 53938 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Представник РФ звинуватив Україну у "водній блокаді" Криму

Київ • УНН

 • 26511 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. На засіданні Ради Безпеки ООН на тему “Вода і мир і безпеку”, представник Російської Федерації Петро Іллічов звинуватив Київ у “водній блокаді” Кримського півострова, а також сказав, що українська влада обмежує доступ людей до води на сході України. У відповідь представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що для вирішення питання водопостачання треба приступити до “деокупації” півострова, передає УНН з посиланням на прес-центр ООН.

Представник РФ звинуватив Україну у "водній блокаді" Криму

“Народ російського Криму навряд чи забуде, як в квітні 2014 років Київ віддав наказ перекрити шлюзи Північно-Кримського каналу („Дніпро-Крим“), що забезпечував на той момент до 85% потреб близько двох мільйонів жителів в прісній воді,” — заявив П.Іллічов.

Представник Росії сказав, що такі дії української влади підривають права людини і цілий ряд міжнародних гуманітарних норм. Він також повідомив, що труднощі з доступом до води відчувають і багато жителів на сході України.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко сказав, що “виступ російської делегації підтверджує нездатність російської окупаційної влади забезпечити в будь-якої задовільною мірою основні потреби місцевого населення”.

“Територія Автономної Республіки Крим як і раніше окупована Російською Федерацією. Згідно з міжнародним правом, окупуюча держава несе всю відповідальність за наслідки своїх протиправних дій,” — заявив В.Єльченко.

“Замість того, щоб усвідомити, що вони зробили незаконні дії, і постаратися виправити те, що вони порушили, з російської сторони робляться спроби використовувати питання про постачання води до Криму в якості інструменту пропаганди,”- заявив Постійний представник України.

“Наступним логічним кроком було б початок деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, що сприяло б позитивному вирішенню питання водопостачання,” — додав В.Єльченко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.81
Bitcoin
$85,839.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.87
Золото
$3,243.44
Ethereum
$1,639.13