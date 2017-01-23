Представлена карта самых опасных стран для туристов

На карте все страны разделены по трем критериям: опасное посещение страны во всех ее уголках, опасное посещения страны в некоторых ее уголках, а также страны, которые полностью безопасны для путешествий.

К наиболее опасным странам журналисты отнесли Афганистан, Сирию, Ирак, Йемен, Ливию, а также около 15 африканских стран.

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Кроме того, журналисты отнесли Гаити, Эквадор, Колумбию, Венесуэлу, Россию, Филиппины, Малайзию, Лаос, Таиланд, Пакистан, Индию, Иран, Турцию к странам, посещение которых безопасное только в некоторых ее уголках.

Зато самыми безопасными признаны Канада, США, Мексика, Бразилия, Китай, Северная Корея и Южная Корея, Япония, Тайвань, ОАЭ, Марокко. Кроме того, в список безопасных попали все европейские страны, за исключением Косово и Украины.