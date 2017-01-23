Представлено карту найнебезпечніших країн для туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Видання Business Insider представило карту найнебезпечніших країн для відвідання туристами, передає УНН.
На карті всі країни поділені за трьома критеріями: небезпечне відвідування країни в усіх її куточках, небезпечне відвідування країни в деяких її куточках, а також країни, які повністю безпечні для подорожей.
До найбільш небезпечних країн журналісти віднесли Афганістан, Сирію, Ірак, Ємен, Лівію, а також близько 15 африканських країн.
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Крім того, журналісти віднесли Гаїті, Еквадор, Колумбію, Венесуелу, Росію, Філіпіни, Малайзію, Лаос, Тайланд, Пакистан, Індію, Іран, Туреччину до країн, відвідування яких безпечне лише у деяких її куточках.
Натомість найбезпечнішими визнані Канада, США, Мексика, Бразилія, Китай, Північна Корея та Південна Корея, Японія, Тайвань, ОАЕ, Марокко. Крім того, до списку безпечних потрапили всі європейські країни, за винятком Косово та України.