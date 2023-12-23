Представительница Албании стала победительницей конкурса "Мисс Земля"
Киев • УНН
Дрита Зири из Албании стала победительницей конкурса "Мисс Земля 2023"
Представительница Албании Дрита Зири одержала победу на международном конкурсе красоты "Мисс Земля 2023". Об этом сообщили организаторы конкурса в социальных сетях, передает УНН.
Детали
"Мисс Земля" - международный конкурс красоты, который проходит для повышения экологической осведомленности.
Самым почетным титулом считается "Мисс Земля". В этом году его получила албанка Дрита Зири.
В конкурсе также было 4 победительницы, которые олицетворяют стихии - Землю, Воздух, Огонь и Воду.
Титул "Мисс Воздух" достался представительнице Филиппин, титул "Мисс Огонь" - у представительницы Таиланда, а "Мисс Вода" - Вьетнама.
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