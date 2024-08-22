Председатель ВР Стефанчук анонсировал введение в парламенте дня ветеранских законов и инициатив

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал введение в парламенте дня, на котором будут рассматривать ветеранские законы и инициативы, ряд из которых уже готовы к первому чтению. Об этом Стефанчук заявил во время выступления на VII Международном ветеранском форуме, передает УНН.

Детали

Уже сегодня мы работаем над рядом законодательных инициатив, в частности, мы работаем над созданием благоприятных условий для начала развития ветеранского предпринимательства. Кроме этого, определение основ ветеранской политики; чествование памяти о ветеранах войны, также на время урегулирования особенностей общественных объединений ветеранов войны. Также, я думаю, что мы должны, и мы это уже делаем в комитетах, рассмотреть особенности трудового и социального законодательства для ветеранов и условиями для сохранения рабочего места за военнослужащими - сказал Стефанчук.

Он отметил, что большинство из этих законопроектов уже готовы к первому чтению.

Я убежден, что вскоре мы сделаем все для того, чтобы в украинском парламенте был один специальный день - день ветерана, день ветеранских законов и инициатив. Я очень прошу комитет, который за это отвечает, сделать все, чтобы подготовить этот день - сказал Стефанчук.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству утвердить Национальную стратегию ветеранской политики и Стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни, которые будут отражать все сферы взаимодействия государства и ветерана.