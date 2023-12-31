Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил, что запустит еще 3 спутника-шпиона и создаст больше ядерного оружия

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Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ
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Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ

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Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год
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Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год

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Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины
29 декабря  •  158415 просмотра

Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины

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Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем
29 декабря  •  186229 просмотра

Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
28 декабря  •  223505 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

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У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
28 декабря  •  262494 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

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Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  265712 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

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Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  264032 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

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В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  222160 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

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Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  213905 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

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Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  195854 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  193724 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

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Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  198332 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

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Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  180416 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

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Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  169540 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

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Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил, что запустит еще 3 спутника-шпиона и создаст больше ядерного оружия

Ким Чен Ын обещает расширить ядерный арсенал Северной Кореи и запустить три спутника-шпиона до 2024 года на фоне напряженности в отношениях с США.

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День шампанского посвящен истории этого праздничного напитка, производство которого регулируется строгими правилами. В Украине сегодня Щедрый вечер.

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31 декабря: День шампанского, Щедрый вечер

В старении людей могут быть "виноваты" динозавры

Доминирование динозавров могло привести к тому, что млекопитающие потеряли гены долголетия, предполагают исследователи из Бирмингемского университета. Этот эволюционный сдвиг предоставил приоритет быстрому размножению над продолжительностью жизни.

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По Kharkiv Palace нанесен удар "Искандером", впоследствии ночью, по двум зданиям ударили дроны

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По Kharkiv Palace нанесен удар "Искандером", впоследствии ночью, по двум зданиям ударили дроны

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рф имеет самолеты, способные запускать многочисленные ракеты, но испытывает недостаток самих ракет, по словам представителя Воздушных Сил ВСУ.

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У России достаточно носителей, но с количеством ракет есть вопросы - Игнат

Взрывы в белгороде: в рф заявили, что количество погибших увеличилось до 21 человека

Количество жертв взрыва в белгороде возросло до 21, в том числе 3 детей; 110 получили ранения. Повреждены более 30 зданий и 51 автомобиль.

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Взрывы в белгороде: в рф заявили, что количество погибших увеличилось до 21 человека

Во многих областях - отбой угрозы российских дронов: кроме Херсонской и Николаевской

ПС ВСУ сообщают, что угроза российских беспилотников сохраняется в Херсонской и Николаевской областях, в то время как другие регионы проинформированы, что опасность миновала.

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Во многих областях - отбой угрозы российских дронов: кроме Херсонской и Николаевской

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Поступает информация о попаданиях в несколько жилых домов в городе, сообщается о пожарах. На месте уже работают все соответствующие службы, - информирует мэр города.

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БПЛА оккупантов летят в нескольких направлениях: опасность в Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях

Несколько групп БПЛА, запущенных по всей Украине, представляют опасность для Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областей; власти призывают оставаться в укрытиях.

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БПЛА оккупантов летят в нескольких направлениях: опасность в Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях

Военные преступления россии против мирного населения: вс рф убили трех и ранила шестерых человек в Донецкой области

российские войска убили трех гражданских лиц и ранили шестерых в Донецкой области; власти начали расследование военных преступлений.

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Военные преступления россии против мирного населения: вс рф убили трех и ранила шестерых человек в Донецкой области