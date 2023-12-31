Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил, что запустит еще 3 спутника-шпиона и создаст больше ядерного оружия

Северная Корея пообещала больше ядерного оружия, а также анонсировала внедрение современной беспилотной боевой техники в 2024 году. Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи и Ассошиэйтед Пресс.

Детали

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна запустит три дополнительные военные спутники-шпионы, создаст больше ядерного оружия и внедрит современную беспилотную боевую технику в 2024 году, призвав к "потрясающей" военной готовности, чтобы справиться с конфронтационными шагами во главе с США, сообщили в воскресенье государственные СМИ.

Комментарии Кима, сделанные во время ключевого заседания правящей Трудовой партии, на котором определялись государственные цели на следующий год, свидетельствуют о том, что он продолжит серию испытаний оружия для расширения своего арсенала на фоне долговременной дипломатии с Соединенными Штатами. Наблюдатели говорят, что Ким, в конце концов, надеется использовать свой усиленный ядерный потенциал для получения больших внешних уступок, если дипломатия возобновится.

Во время пятидневной встречи, завершившейся в субботу, Ким заявил, что шаги Соединенных Штатов и и их сторонников против Северной Кореи были беспрецедентными в этом году, подтолкнув Корейский полуостров на грань ядерной войны.

Напомним,

УНН сообщал, что Северная Корея запустила баллистическую ракету дальнего радиуса действия, которую отслеживали южнокорейские военные и Япония, что свидетельствует о полете продолжительностью 73 минуты, который покрыл 1000 км. Это произошло после запуска ракеты малой дальности и осуждения Северной Кореей "подготовки США к ядерной войне".

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