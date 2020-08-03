Правозащитники считают, что статистика заболеваемости COVID-19 в Крыму занижена

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 83865 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105908 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110799 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 139772 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112779 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134768 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102740 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102679 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 104937 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102220 просмотра

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Правозащитники считают, что статистика заболеваемости COVID-19 в Крыму занижена

Правозащитники считают, что статистика заболеваемости COVID-19 в Крыму занижена

Киев  •  УНН

 • 6828 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Официальная статистика заболеваемости COVID-19 в оккупированном Крыму занижена, поскольку не отражает ряд данных. Об этом говорится на странице в Facebook Крымской правозащитной группы, передает УНН.

"Официальная статистика заболеваемости коронавирусом (COVID-19 - ред.) на полуострове занижена, поскольку не отражает данных о зараженных в рядах российской армии и правоохранительных органах, а также пациентов с внебольничной пневмонией. Какими темпами распространяется коронавирус в Крыму, достоверно выяснить невозможно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские профильные службы не имеют доступа на полуостров, чтобы вести там мониторинг. Данные о заболеваниях ежедневно приводит оккупационная власть полуострова. Их достоверность не подтверждена международными организациями.

Так, сообщается, что в оккупированном Крыму за минувшие сутки обнаружили еще 28 случаев новой коронавирусной инфекции.

"10 из них обнаружили при обращении за медицинской помощью, 9 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 - при скрининге здоровых лиц", - говорится в сообщении главы оккупационной "власти" Крыма Сергея Аксенова.

Также сообщается, что по данным оккупационных "властей", на текущий период в Крыму зарегистрировано 1269 случаев новой коронавирусной инфекции.

"Всего на Крымском полуострове зарегистрировано 1620 случаев заболевания COVID-19, умерли 43 человека", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупационная "администрация" Севастополя сообщила о рекордном приросте COVID-19 в городе.

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