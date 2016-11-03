Правовой комитет рекомендовал ВР принять закон о Высшем совете правосудия
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту принять поданный Президентом проект закона "О Высшем совете правосудия", передает УНН со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.
Как отмечается, члены комитета рассмотрели законопроект №5180, поданный Президентом Украины и определенный им как безотлагательный, и альтернативный проект №5180-1.
Во время обсуждения указывалось, что задачей законопроектов является закрепление на законодательном уровне инструментов конституционной модели Высшего совета правосудия для обеспечения независимости судебной власти и ее функционирования на основе ответственности, подотчетности обществу.
"Комитет отметил, что законопроект №5180 обеспечивает более системный подход к решению вопроса законодательного закрепления правового статуса Высшего совета правосудия, порядка его создания и деятельности, а поэтому поддерживает его принятие", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, члены комитета обратили внимание, что для обеспечения целостности правового регулирования общественных отношений в сфере правосудия и учитывая необходимость своевременного устранения выявленных во время судебной реформы правоприменительной практикой пробелов и коллизий законопроект №5180 потребует доработки в комитете во время его подготовки для внесения на рассмотрение ВР во втором чтении.
Указано, что по результатам рассмотрения комитет по вопросам правовой политики и правосудия решил рекомендовать Верховной Раде проект Закона "О Высшем совете правосудия" №5180, принять за основу и, в связи с этим, отклонить законопроект №5180-1.