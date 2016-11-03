Правовий комітет рекомендував ВР прийняти закон про Вищу раду правосуддя

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 26746 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 56148 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 71897 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 141818 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 204479 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 192279 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212559 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197201 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152712 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153725 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.6 м/с
88 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Окупанти завдали 14 ударів по Харкову - мер

2 квітня, 19:37 • 9199 перегляди

СБУ: Ворог вербує українських дітей для диверсій та терактів

2 квітня, 19:39 • 7351 перегляди

На Харківщині дрони атакували Малоданилівську громаду: що відомо

2 квітня, 19:41 • 11064 перегляди

Ворог вдарив по Кривому Розі: 4 загиблих і 15 поранених, серед них є діти

2 квітня, 20:08 • 7482 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 10334 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 484440 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 319766 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 381665 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 493766 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 737571 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 125083 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 184624 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 127334 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 162056 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185261 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Правовий комітет рекомендував ВР прийняти закон про Вищу раду правосуддя

Правовий комітет рекомендував ВР прийняти закон про Вищу раду правосуддя

Київ • УНН

 • 8058 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Парламентський комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендував Верховній Раді прийняти поданий Президентом проект закону "Про Вищу раду правосуддя", передає УНН з посиланням на інформаційне управління апарату ВР.

Як зазначається, члени комітету розглянули законопроект №5180, поданий Президентом України та визначений ним як невідкладний, та альтернативний проект за №5180-1.

Під час обговорення вказувалося, що завданням законопроектів є закріплення на законодавчому рівні інструментів конституційної моделі Вищої ради правосуддя для забезпечення незалежності судової влади і її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності суспільству.

"Комітет зазначив, що законопроект №5180 забезпечує більш системний підхід до вирішення питання законодавчого закріплення правового статусу Вищої ради правосуддя, порядку її створення та діяльності, а тому підтримує його прийняття", - сказано у повідомленні.

Разом з тим, члени комітету звернули увагу, що задля забезпечення цілісності правового регулювання суспільних відносин у сфері правосуддя та враховуючи необхідність своєчасного усунення виявлених під час судової реформи правозастосовчою практикою прогалин та колізій законопроект №5180 потребуватиме доопрацювання у комітеті під час його підготовки для внесення на розгляд ВР у другому читанні.

Вказано, що за результатами розгляду комітет з питань правової політики та правосуддя вирішив рекомендувати Верховній Раді проект Закону "Про Вищу раду правосуддя" №5180, прийняти за основу та, у зв’язку з цим, відхилити законопроект №5180-1.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,569.50
Золото
$3,162.17
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,835.38