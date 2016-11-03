Правовий комітет рекомендував ВР прийняти закон про Вищу раду правосуддя
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Парламентський комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендував Верховній Раді прийняти поданий Президентом проект закону "Про Вищу раду правосуддя", передає УНН з посиланням на інформаційне управління апарату ВР.
Як зазначається, члени комітету розглянули законопроект №5180, поданий Президентом України та визначений ним як невідкладний, та альтернативний проект за №5180-1.
Під час обговорення вказувалося, що завданням законопроектів є закріплення на законодавчому рівні інструментів конституційної моделі Вищої ради правосуддя для забезпечення незалежності судової влади і її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності суспільству.
"Комітет зазначив, що законопроект №5180 забезпечує більш системний підхід до вирішення питання законодавчого закріплення правового статусу Вищої ради правосуддя, порядку її створення та діяльності, а тому підтримує його прийняття", - сказано у повідомленні.
Разом з тим, члени комітету звернули увагу, що задля забезпечення цілісності правового регулювання суспільних відносин у сфері правосуддя та враховуючи необхідність своєчасного усунення виявлених під час судової реформи правозастосовчою практикою прогалин та колізій законопроект №5180 потребуватиме доопрацювання у комітеті під час його підготовки для внесення на розгляд ВР у другому читанні.
Вказано, що за результатами розгляду комітет з питань правової політики та правосуддя вирішив рекомендувати Верховній Раді проект Закону "Про Вищу раду правосуддя" №5180, прийняти за основу та, у зв’язку з цим, відхилити законопроект №5180-1.