Православная Церковь Украины начнет формировать свои органы после получения томоса

“До получения томоса мы не будем принимать никаких весомых решений. Томос — это тот документ, который оформит нас юридически как автокефальную православную церковь, независимую церковь. После этого документа мы уже будем формировать все необходимые органы, которые будут управлять, принимать участие в развитии этой церкви”, - сказал Епифаний.

Как сообщал УНН, Константинопольский патриарх Варфоломей намерен вручить 6 января томос (указ) об автокефалии предстоятелю автокефальной Поместной Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.