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Православна Церква України почне формувати свої органи після отримання томосу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Православна церква України приступить до формування своїх структур після надання томосу. Про це після першого Богослужіння в якості Предстоятеля сказав журналістам митрополит Київський і всієї України, Блаженніший Епіфаній, передає кореспондент УНН.

Православна Церква України почне формувати свої органи після отримання томосу

“До отримання томосу ми не будемо приймати жодних вагомих рішень. Томос — це той документ, який оформить нас юридично як автокефальну православну церкву, незалежну церкву. Після цього документу ми вже будемо формувати всі необхідні органи, які будуть керувати, брати участь в розбудові цієї церкви”, — сказав Епіфаній.

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Як повідомляв УНН, Константинопольський патріарх Варфоломій має намір вручити 6 січня томос (указ) про автокефалію предстоятелю Автокефальної Помісної Православної церкви України митрополиту Епифанию.

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