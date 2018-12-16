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Названо кафедральний собор Православної церкви України

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Діючим кафедральним собором єдиної Помісної автокефальної Православної церкви України буде Михайлівський Золотоверхий собор. Про це після першого Богослужіння в якості Предстоятеля сказав журналістам митрополит Київський і всієї України, Блаженніший Епіфаній, передає кореспондент УНН.

Названо кафедральний собор Православної церкви України

“Ми прагнемо, щоб кафедральним собором єдиної української православної церкви був древній храм київських митрополитів — Софія Київська. Але ми розуміємо, наскільки ця пам’ятка є дорогою для нашого українського народу”, — сказав він.

За словами Предстоятеля, церква самостійно не зможе опікуватись цією величною пам’яткою. Крім того, додав він,там кожного дня звершуються богослужіння в храмі Теплої Софії.

“В самому храмі Софії будуть звершуватись богослужіння в дні великих християнських свят та в дні великих історичних свят для українського народу. Діючим кафедральним собором буде саме Михайлівський Золотоверхий собор, бо у Володимирському кафедральному соборі буде і надалі звершувати своє служіння святіший патріарх Філарет”, — сказав Епіфаній.

Він додав, що віднині Філарет є почесно діючим духовним наставником єдиної Помісної української православної церкви.

Нагадаємо, 16 грудня у Михайлівському Золотоверхому соборів у столиці митрополит Київського і всієї України Епіфаній провів першу літургію у якості Предстоятеля єдиної Помісної автокефальної православної церкви України.

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