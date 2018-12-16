Назван кафедральный собор Православной церкви Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Действующим кафедральным собором единой Поместной автокефальной Православной церкви Украины будет Михайловский Златоверхий собор. Об этом после первого богослужения в качестве Предстоятеля сказал журналистам митрополит Киевский и всея Украины, Блаженнейший Епифаний, передает корреспондент УНН.
“Мы хотим, чтобы кафедральным собором единой украинской православной церкви был древний храм киевских митрополитов — София Киевская. Но мы понимаем, насколько этот памятник является дорогим для нашего украинского народа”, - сказал он.
По словам Предстоятеля, церковь самостоятельно не сможет заниматься этой величественной достопримечательностью. Кроме того, добавил он, там каждый день совершаются богослужения в храме Теплой Софии.
“В самом храме Софии будут совершаться богослужения в дни больших христианских праздников и в дни великих исторических праздников для украинского народа. Действующим кафедральным собором будет именно Михайловский Златоверхий собор, потому что во Владимирском кафедральном соборе будет и в дальнейшем совершать свое служение Святейший патриарх Филарет”, - сказал Епифаний.
Он добавил, что отныне Филарет является почетно действующим духовным наставником единой Поместной Украинской православной церкви.
Напомним, 16 декабря в Михайловский Златоверхий собор в столице митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провел первую литургию в качестве Предстоятеля единой Поместной автокефальной православной церкви Украины.