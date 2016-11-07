Правоохранителя заподозрили в избиении мужчины в Херсонской области

Так, 6 ноября в 01:00 в полицию позвонили медики и сообщили, что к ним попал мужчина с черепно-мозговой травмой. Пострадавший рассказал сотрудникам полиции, что телесные повреждения получил во время драки от неизвестных возле одного из развлекательных заведений г. Каховка.

Установлено, что у мужчины в течение вечера возникло несколько конфликтных ситуаций, одна из которых с работником полиции. В результате очередной драки с отдыхающими, пострадавший и попал в больницу.

Сейчас его состояние стабильно тяжелое. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины с отметкой о возможном участии в нанесении телесных повреждений работника полиции. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, его свидетелей и очевидцев.

Продолжается служебное расследование.