Правоохоронця запідозрили у побитті чоловіка на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка на Херсонщині з можливою участю працівника поліції. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Херсонської області.
Так, 6 листопада о 01:00 до поліції зателефонували медики й повідомили, що до них потрапив чоловік з черепно-мозковою травмою. Постраждалий розповів працівникам поліції, що тілесні ушкодження отримав під час бійки від невідомих осіб біля одного з розважальних закладів м. Каховка.
Встановлено, що й у чоловіка протягом вечора виникло кілька конфліктних ситуацій, одна з яких із працівником поліції. У результаті чергової бійки з віпочиваючими, постраждалий і потрапив до лікарні.
Зараз його стан стабільно тяжкий. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України з відміткою про можливу участь у нанесенні ТТУ працівником поліції. Поліція встановлює всі обставини події, її свідків та очевидців.
Триває службове розслідування.