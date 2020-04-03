Правоохранители нашли уже более 100 "дезинформаторов" по COVID-19 - Зеленский

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В мероприятиях по противодействию коронавирусной инфекции задействовано более 20 тыс. сотрудников полиции и Нацгвардии, они разоблачили на сегодня более 100 дезинформаторов, которые распространяют ложные сведения. Об этом в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.