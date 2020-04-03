Правоохоронці знайшли вже більше 100 "дезінформаторів" щодо COVID-19 - Зеленський

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У заходах з протидії коронавірусної інфекції задіяно більше 20 тис. працівників поліції та Нацгвардії, вони викрили на сьогодні більше 100 дезінформаторів, які розповсюджують неправдиві дані. Про це у відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.