Правоохоронці знайшли вже більше 100 "дезінформаторів" щодо COVID-19 - Зеленський

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. У заходах з протидії коронавірусної інфекції задіяно більше 20 тис. працівників поліції та Нацгвардії, вони викрили на сьогодні більше 100 дезінформаторів, які розповсюджують неправдиві дані. Про це у відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні у заходах з протидії коронавірусної інфекції задіяно більше 20 тис. працівників поліції та Нацгвардії", - сказав Президент.

З його слів, вони, серед іншого, ведуть боротьбу з неправдивою інформацією про вірус, з онлайн-шахрайством та розповсюдженням медичних засобів сумнівного походження.

"За цей час знайдено більше 100 дезінформаторів, заблоковано низку інтернет-посилань, які використовували в злочинних цілях, а також заблоковані банківські рахунки онлайн-шахраїв", - повідомив Зеленський.

Він закликав громадян бути пильними та користуватись тільки офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що правоохоронці відкрили 30 кримінальних проваджень за фактами онлайн-шахрайств, розповсюдження медзасобів та неправдивою інформації про коронавірус.

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