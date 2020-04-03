Правоохоронці знайшли вже більше 100 "дезінформаторів" щодо COVID-19 - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У заходах з протидії коронавірусної інфекції задіяно більше 20 тис. працівників поліції та Нацгвардії, вони викрили на сьогодні більше 100 дезінформаторів, які розповсюджують неправдиві дані. Про це у відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні у заходах з протидії коронавірусної інфекції задіяно більше 20 тис. працівників поліції та Нацгвардії", - сказав Президент.
З його слів, вони, серед іншого, ведуть боротьбу з неправдивою інформацією про вірус, з онлайн-шахрайством та розповсюдженням медичних засобів сумнівного походження.
"За цей час знайдено більше 100 дезінформаторів, заблоковано низку інтернет-посилань, які використовували в злочинних цілях, а також заблоковані банківські рахунки онлайн-шахраїв", - повідомив Зеленський.
Він закликав громадян бути пильними та користуватись тільки офіційним джерелам інформації.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що правоохоронці відкрили 30 кримінальних проваджень за фактами онлайн-шахрайств, розповсюдження медзасобів та неправдивою інформації про коронавірус.