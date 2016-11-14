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15 марта, 19:03 • 110408 просмотра

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Правоохранители задержали убийцу 85-летней женщины в Луганской области

Правоохранители задержали убийцу 85-летней женщины в Луганской области

Киев • УНН

 • 6599 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сотрудники полиции задержали 22-летнего мужчину, который подозревается в убийстве 85-летней женщины в Луганской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Луганской области.

Так, 12 ноября в полицию поступило сообщение от женщины, что в доме по улице Солнечной поселка Нещеретово ее 15-летний сын обнаружил тело мертвой бабушки.

Правоохранители установили, что смерть пожилой женщины была насильственной, в доме выбиты окна и нарушен порядок вещей. Тело женщины отправили на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой установлено, что смерть потерпевшей наступила в результате переломов тела грудины, многочисленных переломов ребер, перелома правой плечевой кости с развитием травматического шока.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого мужчину, который оказался 22-летним жителем Попаснянского района.

По данному факту начато уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

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