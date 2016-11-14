Правоохоронці затримали вбивцю 85-річної жінки на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Співробітники поліції затримали 22-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві 85-річної жінки на Луганщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Луганської області.
Так, 12 листопада до поліції надійшло повідомлення від жінки, що у будинку по вулиці Сонячній селища Нещеретове її 15-річний син виявив тіло мертвої бабусі.
Правоохоронці встановили, що смерть літньої жінки була насильницькою, в будинку вибито вікно та порушений порядок речей. Тіло жінки відправили на судово-медичну експертизу, за результатами якої встановлено, що смерть потерпілої настала внаслідок переломів тіла грудини, численних переломів ребер, перелому правої плечової кісті з розвитком травматичного шоку.
Співробітники поліції викрили та затримали підозрюваного, який виявився 22-річним жителем Попаснянського району.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст.115 (умисне вбивство) КК України.