Правоохранители предотвратили провокации в Одессе на 2 мая

"Планировалось организация найма за деньги нескольких сотен молодых людей, которые должны были проводить хулиганские акции, которые потом бы освещались "стримерами" и показывались на российских телеканалах, что Одесса все равно бунтует. До 2 мая тот, кто придет и будет устраивать хулиганские акции по дестабилизации ситуации в Одессе, получит очень жесткий законный отпор", - сообщил А.Геращенко.

Он отметил, что в Одессе все попытки дестабилизировать ситуацию приостановлены уже до их начала.

Также отмечается, что ранее правоохранительные органы сообщали, что пророссийские силы готовят провокации на первые числа мая в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Напомним, сегодня, 28 апреля, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что представители российских спецслужб на Донбассе пытаются раскачать ситуацию в Мариуполе накануне майских праздников.