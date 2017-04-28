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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правоохранители предотвратили провокации в Одессе на 2 мая

Киев • УНН

 • 11044 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Служба безопасности и Национальная полиция Украина предотвратили попытки устроить провокации в Одессе, которые готовились на 2 мая. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".

Правоохранители предотвратили провокации в Одессе на 2 мая

"Планировалось организация найма за деньги нескольких сотен молодых людей, которые должны были проводить хулиганские акции, которые потом бы освещались "стримерами" и показывались на российских телеканалах, что Одесса все равно бунтует. До 2 мая тот, кто придет и будет устраивать хулиганские акции по дестабилизации ситуации в Одессе, получит очень жесткий законный отпор", - сообщил А.Геращенко.

Он отметил, что в Одессе все попытки дестабилизировать ситуацию приостановлены уже до их начала.

Также отмечается, что ранее правоохранительные органы сообщали, что пророссийские силы готовят провокации на первые числа мая в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Напомним, сегодня, 28 апреля, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что представители российских спецслужб на Донбассе пытаются раскачать ситуацию в Мариуполе накануне майских праздников.

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