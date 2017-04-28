Правоохоронці запобігли провокаціям в Одесі на 2 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Служба безпеки та Національна поліція України запобігли спробам влаштувати провокації в Одесі, які готувалися на 2 травня. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН з посиланням на прес-службу “Народного фронту”.
“Планувалася організація найму за гроші декількох сотень молодих людей, які повинні були проводити хуліганські акції, які потім би висвітлювалися "стрімерами" і показувалися на російських телеканалах, що Одеса все одно бунтує. До 2 травня той, хто прийде і влаштовуватиме хуліганські акції по дестабілізації ситуації в Одесі, отримає дуже жорстку законну відсіч”, — повідомив А.Геращенко.
Він наголосив, що в Одесі всі спроби дестабілізувати ситуацію припинені вже до їх початку.
Також зазначається, що раніше правоохоронні органи повідомляли, що проросійські сили готують провокації на перші числа травня в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
Нагадаємо, сьогодні, 28 квітня, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що представники російських спецслужб на Донбасі намагаються розгойдати ситуацію в Маріуполі напередодні травневих свят.