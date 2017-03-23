Правоохранители взяли под контроль все автодороги Донецкой и Луганской областях
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Донецкой и Луганской областях правоохранители взяли под контроль все автомобильные дороги, выполняя распоряжение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении перемещения грузов на оккупированную территорию. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МВД.
Представители штаба АТО сообщили, что сейчас перекрыты все пути по всей линии разграничения от Станицы Луганской до Мариуполя. Дополнительно взяты под контроль дороги за пределами основных транспортных коридоров, ведущих к контрольно-пропускным пунктам въезда-выезда.
Для обеспечения контроля законности перевозки грузов на оккупированную территорию созданы шесть межведомственных мобильных групп, в состав которых входят работники Нацполиции, Нацгвардии и Государственной фискальной службы, а также 10 дополнительных совместных блокпостов. Мобильные группы работают круглосуточно по маршрутам, определенным руководством АТО.
Кроме того, организована работа на пяти дорожных и четырех железнодорожных коридорах, кроме этого - в 28 районах патрулирование. В частности в Донецкой это направление Бахмут, Константиновка - ст. Фенольная.
"Пропускаются только личные грузы и международная гуманитарная помощь, пропуск других грузов не осуществляется", - отметил первый заместитель начальника Восточного регионального управления Государственной пограничной службы-начальник оперативно-войскового отдела "Краматорск" Ю.Филипчук.
Заместитель председателя Нацполиции - начальник полиции Донетчины Вячеслав Аброськин отметил, что с целью противодействия нелегальному перемещению грузов в регионе создана система контроля.
"В нее входят 21 стационарный блокпост, четыре КПВВ, а также 17 мобильных блокпостов, на которых круглосуточно несут службу 570 сотрудников полиции Донецкой области и 250 полицейских из других областей. Полиция Донецкой области участвует в мероприятиях в рамках антитеррористической операции и выполняет задачи, возложенные на нее антитеррористическим центром. Прежде всего, это безопасность мирных жителей, противодействие терроризму, недопущения дестабилизации ситуации и контроль за соблюдением закона ", - подчеркнул В.Аброськин.
Напомним, что из-за обострения в АТО в Донецкой области усилили меры безопасности.