Правоохранители взяли под контроль все автодороги Донецкой и Луганской областях

ukru
08:46 • 39145 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
06:47 • 101152 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 116385 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 131527 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 139181 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 129954 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 121130 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106874 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107784 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 104012 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 108804 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 106712 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 110335 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 115207 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 112608 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 142316 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 177376 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 185380 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 181118 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 179818 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 124300 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 133345 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 139196 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 138541 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 142554 просмотра
Актуальное
Правоохранители взяли под контроль все автодороги Донецкой и Луганской областях

Правоохранители взяли под контроль все автодороги Донецкой и Луганской областях

Киев • УНН

 • 10630 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Донецкой и Луганской областях правоохранители взяли под контроль все автомобильные дороги, выполняя распоряжение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении перемещения грузов на оккупированную территорию. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МВД.

Представители штаба АТО сообщили, что сейчас перекрыты все пути по всей линии разграничения от Станицы Луганской до ​​Мариуполя. Дополнительно взяты под контроль дороги за пределами основных транспортных коридоров, ведущих к контрольно-пропускным пунктам въезда-выезда.

Для обеспечения контроля законности перевозки грузов на оккупированную территорию созданы шесть межведомственных мобильных групп, в состав которых входят работники Нацполиции, Нацгвардии и Государственной фискальной службы, а также 10 дополнительных совместных блокпостов. Мобильные группы работают круглосуточно по маршрутам, определенным руководством АТО.

Кроме того, организована работа на пяти дорожных и четырех железнодорожных коридорах, кроме этого - в 28 районах патрулирование. В частности в Донецкой это направление Бахмут, Константиновка - ст. Фенольная.

"Пропускаются только личные грузы и международная гуманитарная помощь, пропуск других грузов не осуществляется", - отметил первый заместитель начальника Восточного регионального управления Государственной пограничной службы-начальник оперативно-войскового отдела "Краматорск" Ю.Филипчук.

Заместитель председателя Нацполиции - начальник полиции Донетчины Вячеслав Аброськин отметил, что с целью противодействия нелегальному перемещению грузов в регионе создана система контроля.

"В нее входят 21 стационарный блокпост, четыре КПВВ, а также 17 мобильных блокпостов, на которых круглосуточно несут службу 570 сотрудников полиции Донецкой области и 250 полицейских из других областей. Полиция Донецкой области участвует в мероприятиях в рамках антитеррористической операции и выполняет задачи, возложенные на нее антитеррористическим центром. Прежде всего, это безопасность мирных жителей, противодействие терроризму, недопущения дестабилизации ситуации и контроль за соблюдением закона ", - подчеркнул В.Аброськин.

Напомним, что из-за обострения в АТО в Донецкой области усилили меры безопасности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы