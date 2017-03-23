Правоохранители взяли под контроль все автодороги Донецкой и Луганской областях

Представители штаба АТО сообщили, что сейчас перекрыты все пути по всей линии разграничения от Станицы Луганской до ​​Мариуполя. Дополнительно взяты под контроль дороги за пределами основных транспортных коридоров, ведущих к контрольно-пропускным пунктам въезда-выезда.

Для обеспечения контроля законности перевозки грузов на оккупированную территорию созданы шесть межведомственных мобильных групп, в состав которых входят работники Нацполиции, Нацгвардии и Государственной фискальной службы, а также 10 дополнительных совместных блокпостов. Мобильные группы работают круглосуточно по маршрутам, определенным руководством АТО.

Кроме того, организована работа на пяти дорожных и четырех железнодорожных коридорах, кроме этого - в 28 районах патрулирование. В частности в Донецкой это направление Бахмут, Константиновка - ст. Фенольная.

"Пропускаются только личные грузы и международная гуманитарная помощь, пропуск других грузов не осуществляется", - отметил первый заместитель начальника Восточного регионального управления Государственной пограничной службы-начальник оперативно-войскового отдела "Краматорск" Ю.Филипчук.

Заместитель председателя Нацполиции - начальник полиции Донетчины Вячеслав Аброськин отметил, что с целью противодействия нелегальному перемещению грузов в регионе создана система контроля.

"В нее входят 21 стационарный блокпост, четыре КПВВ, а также 17 мобильных блокпостов, на которых круглосуточно несут службу 570 сотрудников полиции Донецкой области и 250 полицейских из других областей. Полиция Донецкой области участвует в мероприятиях в рамках антитеррористической операции и выполняет задачи, возложенные на нее антитеррористическим центром. Прежде всего, это безопасность мирных жителей, противодействие терроризму, недопущения дестабилизации ситуации и контроль за соблюдением закона ", - подчеркнул В.Аброськин.

Напомним, что из-за обострения в АТО в Донецкой области усилили меры безопасности.