Правоохоронці взяли під контроль всі автошляхи Донеччини та Луганщини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На Донеччині та Луганщині правоохоронці взяли під контроль усі автомобільні шляхи, виконуючи розпорядження Ради національної безпеки і оборони України про припинення переміщення вантажів на окуповану територію. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.
Представники штабу АТО повідомили, що наразі перекриті всі шляхи по всій лінії розмежування від Станиці Луганської до Маріуполя. Додатково взяті під контроль дороги поза межами основних транспортних коридорів, які ведуть до контрольно-пропускних пунктів в’їзду-виїзду.
Для забезпечення контролю щодо законності перевезення вантажів на окуповану територію створені шість міжвідомчих мобільних груп, до складу яких входять працівники Нацполіції, Нацгвардії та Державної фіскальної служби, а також 10 додаткових спільних блокпостів. Мобільні групи працюють цілодобово за маршрутами, визначеними керівництвом АТО.
Крім того, організовано роботу на п’яти дорожніх та чотирьох залізничних коридорах, крім цього — у 28 районах патрулювання. Зокрема на Донеччині це напрямок Бахмут, Костянтинівка — ст. Фенольна.
“Пропускаються тільки особисті вантажі та міжнародна гуманітарна допомога, пропуск інших вантажів не здійснюється”, — зазначив перший заступник начальника Східного регіонального управління Державної прикордонної служби-начальник оперативно-військового відділу “Краматорськ” Ю.Філіпчук.
Заступник голови Нацполіції — начальник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін зазначив, що з метою протидії нелегальному переміщенню вантажів в регіоні створена систему контролю.
“До неї входять 21 стаціонарний блокпост, чотири КПВВ, а також 17 мобільних блокпостів, на яких цілодобово несуть службу 570 працівників поліції Донецької області та 250 поліцейських з інших областей. Поліція Донеччини бере участь у заходах у межах антитерористичної операції і виконує завдання, покладені на неї Антитерористичним центром. Насамперед, це безпека мирних мешканців, протидія тероризму, недопущення дестабілізації ситуації та контроль за дотриманням закону”, — підкреслив В.Аброськін.
Нагадаємо, що через загострення в АТО на Донеччині посилили заходи безпеки.