Правоохранители обнаружили продажу контрафактной цементной смеси в Хмельницком

Так, правоохранители провели семь обысков в местах хранения и реализации контрафактной продукции и изъяли более три тысячи мешков цементной смеси. В результате проведенных действий из незаконного оборота правоохранители изъяли 3019 мешков цементной смеси с незаконно нанесенным логотипом компании. Общая стоимость изъятого составляет около 200 000 гривен.

По факту изготовления и реализации контрафактной цементной смеси под логотипом известной международной компании правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следственные действия в рамках уголовного производства продолжаются.