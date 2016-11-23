Правоохоронці виявили продаж контрафактної цементної суміші у Хмельницькому

Так, правоохоронці провели сім обшуків в місцях зберігання та реалізації контрафактної продукції та вилучили понад три тисячі мішків цементної суміші. У результаті проведених дій з незаконного обігу правоохоронці вилучили 3019 мішків цементної суміші з незаконно нанесеним логотипом компанії. Загальна вартість вилученого складає близько 200 тисяч гривень.

За фактом виготовлення та реалізації контрафактної цементної суміші під логотипом відомої міжнародної компанії правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі дії у рамках кримінального провадження тривають.