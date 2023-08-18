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Правоохранители обнаружили признаки незаконного обогащения секретаря Запорожского горсовета на более 9 млн грн

Киев • УНН

 • 782165 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявило о признаках коррупционного уголовного преступления, совершенного секретарем Запорожского горсовета Анатолием Куртевым. Свое заключение НАПК направило в НАБУ для осуществления досудебного расследования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Цитата

“НАПК по результатам мониторинга образа жизни Анатолия Куртева, секретаря Запорожского горсовета, исполняющего обязанности городского головы, выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, что свидетельствует о его незаконном обогащении на более 9 млн грн”, — говорится в сообщении

Детали

Так, в августе прошлого года во время обыска помещения, которое Куртев арендовал совместно с своим помощником, детективы НАБУ обнаружили и изъяли почти 600 тыс. грн, 230 тыс. долл. США и 650 евро.

Обыск осуществлялся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, к которому вероятно причастен секретарь горсовета, отметили в НАПК.

В свою очередь, Куртев в ответ на запрос Национального агентства заявил, что ничего не знает об изъятых средствах и квартире. Однако НАПК установило, что он таки пользовался жильем вместе с своим помощником. А изъятые средства не соответствуют доходам, полученным ими в законный способ.

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Помощник секретаря горсовета, который также проживал в этой квартире, сообщил, что изъятые во время обыска деньги, принадлежат ему и его родителям. Однако НАПК из’выяснило, что ни он, ни его родители таких средств в законный способ получить не могли.

По результатам мониторинга образа жизни НАПК утвердило заключение в отношении секретаря Запорожского горсовета в связи с выявлением признаков коррупционного уголовного правонарушения — незаконного обогащения. Ответственность за это предусмотрена ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины.

Заключение направили в НАБУ для осуществления досудебного расследования.

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