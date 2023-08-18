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Правоохоронці виявили ознаки незаконного збагачення секретаря Запорізької міськради на понад 9 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції заявило про ознаки корупційного кримінального правопорушення, скоєнного секретарем Запорізької міськради Анатолієм Куртєвим. Свій висновок НАЗК надіслало до НАБУ для здійснення досудового розслідування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Цитата

“НАЗК за результатами моніторингу способу життя Анатолія Куртєва, секретаря Запорізької міськради, виконувача обов’язків міського голови, виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про його незаконне збагачення на понад 9 млн грн”, — йдеться у повідомленні

Деталі

Так, в серпні минулого року під час обшуку помешкання, яке Куртєв орендував спільно зі своїм помічником, детективи НАБУ виявили та вилучили майже 600 тис. грн, 230 тис. дол. США та 650 євро.

Обшук здійснювався у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, до якого ймовірно причетний секретар міськради, зазначили в НАЗК.

В свою чергу, Куртєв у відповідь на запит Національного агентства заявив, що нічого не знає про вилучені кошти та квартиру. Однак НАЗК встановило, що він таки користувався житлом разом зі своїм помічником. А вилучені кошти не відповідають доходам, отриманими ними в законний спосіб.

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Помічник секретаря міськради, який також проживав в цій квартирі, повідомив, що вилучені під час обшуку гроші, належать йому та його батькам. Однак НАЗК з’ясувало, що ані він, ані його батьки таких коштів в законний спосіб отримати не могли.

За результатами моніторингу способу життя НАЗК затвердило висновок стосовно секретаря Запорізької міськради у зв’язку з виявленням ознак корупційного кримінального правопорушення — незаконного збагачення. Відповідальність за це передбачено ст. 368-5 Кримінального кодексу України.

Висновок надіслали до НАБУ для здійснення досудового розслідування.

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