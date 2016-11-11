Правоохранители обнаружили гранаты и патроны у жителя Житомирщины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правоохранители обнаружили десять гранат и патроны у жителя города Малин Житомирской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
Правоохранители получили информацию, что 20-летний житель райцентра может хранить у себя наркотические средства. Проверяя эту информацию, полицейские обыскали жилье мужчины, где он проживал вместе с братом.
В ходе обыска дома было обнаружено около 10 грамм измельченного растительного вещества, внешне подобной до конопли, и устройство для ее употребления.
Также на чердаке полицейские нашли 10 гранат РГД-5 и 10 запалов к ним, 40 патронов калибра 7,62 мм к АК и 100 патронов калибра 9 мм к ПМ.
В настоящее время проводится досудебное расследование по ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Кк Украина.
Сейчас правоохранители устанавливают, каким образом боеприпасы и наркотики попали к ним. Братьям может грозить тюремное заключение на срок от трех до семи лет.