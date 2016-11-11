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15 марта, 19:03 • 111586 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156227 просмотра

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15 марта, 12:52 • 109252 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103757 просмотра

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Правоохранители обнаружили гранаты и патроны у жителя Житомирщины

Правоохранители обнаружили гранаты и патроны у жителя Житомирщины

Киев • УНН

 • 7543 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правоохранители обнаружили десять гранат и патроны у жителя города Малин Житомирской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

Правоохранители получили информацию, что 20-летний житель райцентра может хранить у себя наркотические средства. Проверяя эту информацию, полицейские обыскали жилье мужчины, где он проживал вместе с братом.

В ходе обыска дома было обнаружено около 10 грамм измельченного растительного вещества, внешне подобной до конопли, и устройство для ее употребления.

Также на чердаке полицейские нашли 10 гранат РГД-5 и 10 запалов к ним, 40 патронов калибра 7,62 мм к АК и 100 патронов калибра 9 мм к ПМ.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Кк Украина.

Сейчас правоохранители устанавливают, каким образом боеприпасы и наркотики попали к ним. Братьям может грозить тюремное заключение на срок от трех до семи лет.

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