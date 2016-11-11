Правоохоронці виявили гранати та патрони у жителя Житомирщини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Правоохоронці виявили десять гранат та патрони у жителя міста Малин на Житомирщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Житомирської області.
Правоохоронці отримали інформацію, що 20-річний житель райцентру може зберігати у себе наркотичні засоби. Перевіряючи цю інформацію, поліцейські обшукали житло чоловіка, де він проживав разом з братом.
У ході обшуку будинку було виявлено близько 10 грам подрібненої рослинної речовини, зовні подібної до коноплі, та пристрій для її вживання.
Також на горищі поліцейські знайшли 10 гранат РГД-5 та 10 запалів до них, 40 патронів калібру 7,62 мм до АК та майже 100 патронів калібру 9 мм до ПМ.
Нині проводиться досудове розслідування за ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кк України.
Зараз правоохоронці встановлюють, яким чином боєприпаси та наркотики потрапили до них. Братам може загрожувати ув’язнення на термін від трьох до семи років.