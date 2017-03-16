Правоохранители потребовали от А.Пугачева возмещения за испорченную форму

Правоохранители выступили пострадавшими во время рассмотрения дела. Патрульные требуют от убийцы полицейских возмещения за испорченную форму.

"Использование этой одежды невозможно, а государству причинен ущерб", - во время выступления сообщил представитель патрульной полиции Днепра.

По его словам, ущерб правоохранителям нанесен ​​в сумме почти 20 тыс. гривен за утраченную форму.

Напомним, в Днепре началось очередное пятое заседание по делу подозреваемого в убийстве двух полицейских в Днепре . Рассмотрение дела А.Пугачева началось с небольшим опозданием.