Правоохранители потребовали от А.Пугачева возмещения за испорченную форму
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 16 марта. УНН. В Днепре продолжается очередное заседание по делу подозреваемого в убийстве двух полицейских А.Пугачева. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Правоохранители выступили пострадавшими во время рассмотрения дела. Патрульные требуют от убийцы полицейских возмещения за испорченную форму.
"Использование этой одежды невозможно, а государству причинен ущерб", - во время выступления сообщил представитель патрульной полиции Днепра.
По его словам, ущерб правоохранителям нанесен в сумме почти 20 тыс. гривен за утраченную форму.
Напомним, в Днепре началось очередное пятое заседание по делу подозреваемого в убийстве двух полицейских в Днепре . Рассмотрение дела А.Пугачева началось с небольшим опозданием.