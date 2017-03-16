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Правоохоронці вимагали від О.Пугачова відшкодування за зіпсовану форму

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 16 березня. УНН. У Дніпрі триває чергове засідання у справі підозрюваного у вбивстві двох поліцейських О.Пугачова. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Правоохоронці виступили постраждалими під час розгляду справи. Патрульні вимагають від вбивці поліцейських відшкодування за зіпсовану форму.

“Використання цього одягу є неможливим, а державі надана шкода”, — під час виступу повідомив представник патрульної поліції Дніпра.

За його словами, шкода правоохоронцям надана у вигляді майже 20 тисяч гривень за втрачену форму.

Нагадаємо, у Дніпрі розпочалось чергове п’яте засідання у справі підозрюваного у вбивстві двох поліцейських у Дніпрі. Розгляд справи О.Пугачова розпочався з невеликим запізненням.

Українські Національні Новини

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