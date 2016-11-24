Правоохранители изъяли оружие и патроны у жителя Херсонской области

Полицейские провели санкционированный обыск в доме 61-летнего жителя Таврическа. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли самодельный пистолет, ружье, более 50 патронов калибра 7,62 мм и 15 патронов для охотничьего ружья.

Как пояснил владелец оружия, пистолет ему достался от отца, а остальное он приобрел еще в 90-х годах. Оружие хранил для самообороны.

Открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.