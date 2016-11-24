Правоохоронці вилучили зброю та набої у жителя Херсонщини

Поліцейські провели санкціонований обшук в будинку 61-річного жителя Таврійська. Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили саморобний пістолет, рушницю, понад 50 патронів калібру 7,62 мм та 15 патронів для мисливської рушниці.

Як пояснив власник зброї, пістолет йому дістався від батька, а решту він придбав ще у 90-х роках. Зброю зберігав для самооборони.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.