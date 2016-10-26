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15 марта, 19:03 • 116410 просмотра

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Правоохранители изъяли у жителя Днепра партию сильнодействующего допинга вне закона

Правоохранители изъяли у жителя Днепра партию сильнодействующего допинга вне закона

Киев • УНН

 • 7444 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-ДНЕПР. 26 октября. УНН. Правоохранители провели обыск в квартире одного из жителей Днепра и изъяли пакеты с веществом, которое по своему действию похоже на традиционный "метамфетамин", а также популярные у тяжелоатлетов запрещенные законом препараты иностранного происхождения. Об этом проинформировали в Управлении по обслуживанию Днепропетровской и Запорожской областей Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, сообщает УНН.

Как стало известно, мужчина занимался тем, что изготавливал, фасовал и реализовывал посредством сети интернет анаболические стероиды, а также подконтрольные сильнодействующие лекарственные и психотропные вещества. Он сбывал запрещенные законом препараты с помощью популярной курьерской службы потребителям из Днепра, Запорожья, Киева, Харькова, Одессы, Кривого Рога, Львова и по всей Украине.

По ценам "черного" рынка изъятое правоохранителями может стоить около ста тысяч гривен.

Проводятся мероприятия по установлению источника поставки запрещенных препаратов сбытчикам. Открыто уголовное производство по статье 321 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ), максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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