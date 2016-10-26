Правоохоронці вилучили у жителя Дніпра партію сильнодіючого допінгу поза законом
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-ДНІПРО. 26 жовтня. УНН. Правоохоронці провели обшук у квартирі одного з мешканців Дніпра та вилучмли пакети із речовиною, яка за своєю дією схожа на традиційний “метамфетамін”, а також популярні у важкоатлетів заборонені законом препарати іноземного походження. Про це проінформували в Управлінні з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, повідомляє УНН.
Як стало відомо, чоловік займався тим, що виготовляв, фасував та реалізовував за допомогою мережі інтернет анаболічні стероїди, а також підконтрольні сильнодіючі лікарські та психотропні речовини. Він збував заборонені законом препарати за допомогою популярної кур’єрської служби споживачам із Дніпра, Запоріжжя, Києва, Харкова, Одеси, Кривого Рогу, Львова та по всій Україні.
За цінами “чорного” ринку вилучене правоохоронцями може становити близько ста тисяч гривень.
Проводяться заходи зі встановлення джерела постачання заборонених препаратів до збувача. Відкрито кримінальне провадження за статтею 321 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин), максимальна санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.