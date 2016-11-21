Правоохранители изъяли 35 кг маковой соломки на Прикарпатье

Правоохранители получили информацию о женщине, которая занимается сбытом маковой соломки.

С целью проверки указанной информации сотрудники полиции провели обыск в доме селянки. В ходе обыска они обнаружили и изъяли около 9 тыс. высушенных маковых растений, весом более 35 килограмм, которые женщина хранила на чердаке дома с целью сбыта. Изъятое вещество направлено в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр для проведения исследования.

По данному факту начали уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Проводится следствие.