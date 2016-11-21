Правоохоронці вилучили 35 кг макової соломки на Прикарпатті

Правоохоронці отримали інформацію стосовно жінки, яка займається збутом макової соломки.

З метою перевірки вказаної інформації працівники поліції провели обшук у помешканні селянки. В ході обшуку вони виявили та вилучили близько 9000 тис. висушених макових рослин, вагою понад 35 кілограм, які жінка зберігала на горищі будинку з метою збуту. Вилучену речовину направили до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення дослідження.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу. Проводиться слідство.