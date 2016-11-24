Правоохранители изъяли 1,5 тонн контрафактного алкоголя в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Одессе правоохранители изъяли 1,5 тонн алкогольной продукции с признаками подделки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Сегодня, 24 ноября, правоохранители провели санкционированные обыски на промышленном рынке "7 км".
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 900 пластиковых бутылок с контрафактной алкогольной продукцией общей массой 1,5 тонн.
Прокуратура открыла уголовное производство по ст.227 (умышленное введение в оборот опасной продукции) УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.