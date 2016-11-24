Правоохоронці вилучили 1,5 тонни контрафактного алкоголю в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. В Одесі правоохоронці вилучили 1,5 тонни алкогольної продукції з ознаками підробки. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Сьогодні, 24 листопада, правоохоронці провели санкціоновані обшуки на промисловому ринку “7 км”.
Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад 900 пластикових пляшок із контрафактною алкогольною продукцією загальною масою 1,5 тонн.
Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ст.227 (умисне введення в обіг небезпечної продукції) КК України.
Досудове розслідування триває.