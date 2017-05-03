Правоохранители разоблачили в сутенерстве жительницу Кропивницкого
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 мая. УНН. Работники полиции уличили в сутенерстве жительницу Кропивницкого. Женщина устроила место разврата в одном из банных заведений, где работала. Гражданка предлагала посетителям за определенную сумму средств воспользоваться услугами девушек. Об этом сообщили в ГУ НП в области, сообщает УНН.
В рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, полицейские предприняли ряд следственно-розыскных мероприятий и уличили в преступной деятельности жительницу областного центра. Женщина занималась сутенерством и сводничеством с целью личного обогащения.
К предоставлению “клиентам” услуг сексуального характера гражданка привлекала жительниц Кропивницкого, в возрасте от 22 до 35 лет.
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Час такого отдыха стоил посетителям от 600 до 800 гривен, из этой суммы сутенерше девушки должны были отдавать от 200 до 400 гривен.
За содеянное уголовное правонарушение женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.
Кроме того, в заведении осуществлялась продажа алкогольных и табачных изделий без надлежащих документов.
В ближайшее время лицу будет объявлено о подозрении и дело с обвинительным актом будет направлено в суд.