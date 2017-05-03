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Правоохоронці викрили в сутенерстві жительку Кропивницького

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 травня. УНН. Працівники поліції викрили у сутенерстві жительку Кропивницького. Жінка влаштувала місце розпусти в одному з банних закладів, де працювала. Громадянка пропонувала відвідувачам за певну суму коштів скористатися послугами дівчат. Про це поінформували в ГУ НП в області, повідомляє УНН.

Правоохоронці викрили в сутенерстві жительку Кропивницького

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, поліцейські вжили низку слідчо-розшукових заходів та викрили у злочинній діяльності жительку обласного центру. Жінка займалась сутенерством і звідництвом із метою особистого збагачення.

До надання “клієнтам” послуг сексуального характеру громадянка залучала мешканок Кропивницького, віком від 22 до 35 років.

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Година такого відпочинку коштувала відвідувачам від 600 до 800 гривень, із цієї суми сутенерці дівчата повинні були віддавати від 200 до 400 гривень.

За скоєне кримінальне правопорушення жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

Крім того, у закладі здійснювався продаж алкогольних та тютюнових виробів без належних документів.

Найближчим часом особі буде оголошено про підозру та справу з обвинувальним актом скеровано до суду.

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