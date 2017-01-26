Правоохранители разоблачили в Киевской области производство психотропов в больших объемах

Установлено, что на территории Иванковского района Киевской области, вблизи реки Тетерев, двое мужчин, будучи осведомленными в производственных процессах, направленных на получение партий психотропных веществ, по соответствующей технологии, пытались изготовить психотропное вещество, оборот которого запрещен - амфетамин. Указанные лица были задержаны на месте совершения уголовного преступления.

Действия мужчин квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконное изготовление и хранение с целью сбыта психотропных веществ в в больших объемах, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Броварской местной прокуратурой по результатам досудебного расследования направлено в суд уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 307 УК Украины.