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Правоохоронці викрили на Київщині виробництво психотропів у великих розмірах

Правоохоронці викрили на Київщині виробництво психотропів у великих розмірах

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. На Київщині правоохоронці викрили двох чоловіків, які незаконно виготовляли та зберігали з метою збуту психотропні речовини у великих розмірах. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури київської області.

Встановлено, що на території Іванківського району Київської області, поблизу річки Тетерів, двоє чоловіків, будучи обізнаними у виробничих процесах, спрямованих на отримання партій психотропних речовин, за відповідною технологією, намагалися виготовити психотропну речовину, обіг якої заборонено — амфетамін. Вказані особи були затримані на місці вчинення кримінального правопорушення.

Дії чоловіків кваліфіковано за ч. 2 ст. 307 (незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах, вчиненим за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Броварською місцевою прокуратурою за результатами досудового розслідування скеровано до суду кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Українські Національні Новини

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