Правоохранители разоблачили контрабанду на сумму 700 тыс. грн в Закарпатской области

Правоохранители предупредили ввоз на таможенную территорию Украины товаров по поддельным документам. По предоставленным транспортным накладным в грузовике находилась гуманитарная помощь.

Однако, при осмотре автомобиля правоохранители обнаружили строительные материалы, автомобильные шины, электронасосы, спальные матрасы. Всего изъяли 25 тонн "гуманитарной помощи" общей стоимостью 700 тыс. грн.

Контрабандистам грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет.