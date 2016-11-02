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15 марта, 19:03 • 114931 просмотра

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Правоохранители разоблачили контрабанду на сумму 700 тыс. грн в Закарпатской области

Правоохранители разоблачили контрабанду на сумму 700 тыс. грн в Закарпатской области

Киев • УНН

 • 10064 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня, 2 ноября, правоохранители разоблачили контрабандные товары под видом гуманитарной помощи на сумму 700 тыс. грн в Закарпатской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Закарпатской области.

Правоохранители предупредили ввоз на таможенную территорию Украины товаров по поддельным документам. По предоставленным транспортным накладным в грузовике находилась гуманитарная помощь.

Однако, при осмотре автомобиля правоохранители обнаружили строительные материалы, автомобильные шины, электронасосы, спальные матрасы. Всего изъяли 25 тонн "гуманитарной помощи" общей стоимостью 700 тыс. грн.

Контрабандистам грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

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