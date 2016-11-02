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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Правоохоронці викрили контрабанду на суму 700 тис. грн на Закарпатті

Правоохоронці викрили контрабанду на суму 700 тис. грн на Закарпатті

Київ • УНН

 • 10064 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні, 2 листопада, правоохоронці викрили контрабандні товари під виглядом гуманітарної допомоги на суму 700 тис. грн на Закарпатті. Про це УНН  повідомили у прес-службі поліції Закарпатської області.

Правоохоронці попередили ввіз на митну територію України товарів за підробленими документами. За наданими транспортними накладними у вантажівці знаходилась гуманітарна допомога.

Проте, під час огляду автомобіля правоохоронці виявили будівельні матеріали, автомобільні шини, електронасоси, спальні матраци. Всього вилучено 25 тонн "гуманітарної допомоги" загальною вартістю 700 тис. грн.

Контрабандистам загрожує штраф або позбавлення волі на строк до двох років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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